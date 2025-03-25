¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì NY¥À¥¦¡§42,583.32 ¢¤597.97¡Ê3/24¡ËNASDAQ¡§18,188.59 ¢¤404.54¡Ê3/24¡Ë 1.³µ¶· ºòÆü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯Â³¿­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬4·î2Æü¤ËÈ¯Æ°¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹ñ¤äÉÊÌÜ¤ò¸ÂÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤«¤éÉý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆS&P¥°¥íー