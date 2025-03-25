BetaNews¤Ï3·î20Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖMicrosoft brings Copilot back from the dead after accidentally nuking it¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Windows 11¤Ë3·î¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈMicrosoft Copilot¥¢¥×¥ê¤¬¸í¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Microsoft brings Copilot back from the dead after accidentally nuking it.