£²£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¼çÎÏ³ô¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÆ°¤­¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£´Æü¤Ö¤ê¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¸ø»»¤¬Âç¤­¤¤¡£Á°Æü¤Þ¤Ç£³±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¼¤²Éý¤Ï¹ç·×¤·¤Æ£²£´£°±ß¼å¤Ë²á¤®¤º¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï¤½¤Î²¼¤²Ê¬¤ò°ìµ¤¤Ë¼è¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£Á°Æü¤Ï¥¢¥¸¥¢³ô»Ô¾ì¤¬¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤½£»þ´Ö¤Ç¤âÁê¾ì¤ÎÊý¸þ´¶¤ÏÄê¤Þ¤é¤º¶¯¼åÆþ¤êÍð¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø¤Ï¾®Éý¤Ê¤¬¤é£´ÆüÂ³Íî¤ÈÄ´À°¿§¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÀ¯¸¢¤¬