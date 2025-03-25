Âçºå6·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó Æü·Ð225ÀèÊª37720+370 ¡Ê+0.99¡ó¡Ë TOPIXÀèÊª2785.0+23.5 ¡Ê+0.85¡ó¡Ë ¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37735+385 ¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë 24Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏNY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬4·î2Æü¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹ñ¤äÉÊÌÜ¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´ØÀÇ