¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤­¤Ï¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¤Î¡ÖÎäÅà¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ÎäÅà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»×¤ï¤º¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥ÔÇã¤¤É¬»ê¤Ê¤ª¤¹¤¹¤áÎäÅà¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ½Õ¤ò³Ú¤·¤à2¼ïÎà¤Î¤ª¤Ï¤® ¤µ¤¯¤é¤¢¤ó¤È¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡¢2¼ïÎà¤Î¤ª¤Ï¤®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö2¿§¤Îºù¤ª¤Ï¤®¡×¡£ÎäÅà¤À¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿