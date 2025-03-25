Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï150±ß70Á¬Âæ¡áÅìµþ°ÙÂØ Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï150±ß70Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£ÊÆPMI¤ÏÀ½Â¤¶È¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤­¤¯²¼²ó¤ë°ìÊý¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤ÏÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÅêÆþ²Á³Ê¤ÎÂç¤­¤Ê¾å¾º¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÊª²Á¹â·Ù²ü¤ÎÆ°¤­¤â¤¢¤ê¡¢È¯É½¸å¤Î¥É¥ë¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ USDJPY150.73