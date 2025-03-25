¡ã03·î24Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1605) £É£Î£Ð£Å£Ø Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 2,101.0 | -0.14% ] (1624) ÌîÂ¼µ¡³£ Åì¾ÚETF [ 59,850.0 | -1.18% ] (183A) £ÍÊÆºÄÄ¹¥ØÍ­ Åì¾ÚETF [ 496.0 | -0.22% ] (2557) £Ó£Í£Ä¥È¥Ô¥¯ Åì¾ÚETF [ 2,843.0 | -0.26