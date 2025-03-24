Æý¤¬¤ó¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¤ËÇº¤ó¤ÀÄÅÌîºÓ»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ä¤¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÈ´¤­ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÃÏÈ©¤¬½ý¤ó¤Ç¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¿ÇÃÇ¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ëÆü¡¹¡£ÉÂµ¤¤È¸þ¤­¹ç¤¦Ãæ¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢Â©»Ò¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö¤¬¤ó¡×¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤È¤Ï¡© ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯6·î¼èºà¡£ ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§