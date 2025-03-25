Â®Êó¤Ç¤¹¡£25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÃË½÷¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷À­¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°3»þ²á¤®¡¢À¾Åìµþ»ÔÅìÄ®¤Ç¡Ö·úÊªÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤¬¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢50Âå¤«¤é60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤È30Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬¡¢·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¤Ï