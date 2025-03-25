Steve HollandDavid ShepardsonHeekyong Yang[¥ï¥·¥ó¥È¥ó/¥½¥¦¥ë £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë£²£±£°²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç£²£´Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ³Û¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¸½ÂåÀ½Å´¤Î£µ£¸²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¹©¾ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±¹©¾ì¤ÏÇ¯´Ö£²£·£°Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤ÎÅ´¹Ý¤òÀ¸»º¤·¡¢£±£´£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Ë¹Ýºà¤ò¶¡µë¤¹¤ë