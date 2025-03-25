Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¡ÖÈÈ¿Í¤ÏÁ´°÷Ãæ¹âÀ¸¡×¡Ö³ÚÅ·¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÂáÊá¡×¡Ä¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¼ÂÂÖ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£Æþ¤ê¸ý¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡×Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÃ©¤Ã¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÈºá¤ËÁö¤ëÃæ¹âÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÎCheena»á¡Ê27ºÐ¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌ¡²èÂ¼¡×±¿±Ä¼Ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÃÄê¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿Í­