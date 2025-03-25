¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÏÄäÂÚ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¾®·§±ÑÆó¤µ¤ó¤¬¡¢¹ÅÄ¾²½¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¸¶°ø¤ò±Ô¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¾®·§±ÑÆó¡ØÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢2019Ç¯¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³Êº¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Êº¹¤Î°ã¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â³Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï³Êº¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬°ã¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç