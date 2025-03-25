¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê29¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¸¶ð¤Ï¡ÖÍî¤È¤·¤¿»ä¤¬°­¤¤¤¬¡£·ÈÂÓÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î³§¤µ¤óWi-Fi´Ä¶­¤Ç¤·¤«Ï¢Íí¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÃµ¤·¤¿¤ó¤À¡£Á´¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¼ê¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢ÍøÍÑÄä»ß¤È¤«Á´Éô¤·¤¿¤«¤é°Â¿´¤À¤±