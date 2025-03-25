À¯¼£Åª¤ÊÍ­ÎÏ¼Ô¤ä¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÀªÎÏ¤ÎÍ×¿Í¤òÈë¤«¤ËÁÀ¤Ã¤Æ»¦³²¤¹¤ë¡Ö°Å»¦¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤âÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ïµ­²±¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â°Å»¦¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËëËö°Ý¿·´ü¤À¡£¿ô¡¹¤Î°Å»¦»ö·ï¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë±£¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Î·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤°ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÕ¡Â±¡¢³Ð¸ç¡ª¡×¤ÈÈ´¤­ÂÇ¤Á¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¤Î¿·´©¡Ø°Ý¿·°Å»¦ÈëÏ¿¡Ù¡ÊÊ¿ÈøÆ»ÍºÃø¡Ë¤Ï¡¢ËëËö°Ý¿·´ü¤Î°Å»¦»ö·ï30·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢