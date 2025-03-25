2009Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Î²£ÉÍÈ»¿Í¡Ä¡È¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡É¡ÖBaseball5¡×¤ÇÁ´¹ñÏ¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë2009Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²£ÉÍÈ»¿Í¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÌîµå·¿¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¡ÊÅÔ»Ô·¿¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¶¥µ»¤È¤Ï¡¢ÃË½÷º®¹ç5¿ÍÀ©¤Î¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡ÖBaseball5¡×¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë5¡Ë¤À¡£Ìîµå¾åÃ£¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä