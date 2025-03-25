2025Ç¯3·î31Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ÖNHK¥é¥¸¥ª Ãæ³ØÀ¸¤Î´ðÁÃ±Ñ¸ì ¥ì¥Ù¥ë2¡×¤È¤½¤Î³Ø½¬¥Æ¥­¥¹¥È¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤Ë¶ÌÀîÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¹©Æ£ÍÎÏ©¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò¡¢Ãæ³Ø±Ñ¸ì¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ØÃæ