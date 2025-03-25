2023Ç¯¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¸½ºß¤â¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤Ç¡Ö´¶À÷¾É¡×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Ê¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶À÷¾É¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤­¤ëÂÐºö¤¬¡Ö¼êÀö¤¤¡×¤Ç¤¹¡£½¸ÃÄÀ¸³è¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤½¬´·¤Î1¤Ä¤¬¼êÀö¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê¤òÀö¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡¢