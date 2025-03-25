¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤æ ⭐︎°é»ù¡¦¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÌ¡²è(@masumayu3)¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¾Úµò²»À¼¤âÎ®¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ëÎÙ¿Í¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìò°÷¤Î°ì¿Í¤¬¡¢½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¤¾¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ªÂð¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè11ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©masumayu3 ©masum