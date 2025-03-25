°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢1¥«·î¤Ë´µ¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¦°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È·×¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À©ÅÙ¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×¡£¤³¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤­¾å¤²¤¬2025Ç¯8·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø°åÎÅÈñ¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤ÈÍî¤È¤··ê¡Ù294²ó¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Î·Ð°Þ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ÁáÀî¹¬»Ò¡Ë´µ¼ÔÃÄÂÎ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤ÁÊ¤¨¤Ç°ú¤­¾å¤²¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿2