½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê18¡Ë¤¬¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡Ê´ÆÆÄ¼ò°æËã°á¡¢10·î17Æü¸ø³«¡Ë¤Ç±Ç²è¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¡£Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¿È¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¤ÎÂçÌò¤Ë»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ï³©Àî¤Ê¤ª»á¤¬23Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Æ±Ì¾½ã°¦¾®Àâ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ê¤¬¤éSNS¤Ç¡ÖÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Ìó8ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£áÄ¿¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¸«¤ë¤È±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦6·î¤ÎËþ·î¡¢¥¹¥È¥í