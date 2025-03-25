¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡¢·úÀßÈñ2²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àß·×¤·¤¿·úÃÛ²È¤¬¡ÖÉôÊ¬Åª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿·úÃÛ¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¤·¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¤¡¢¹©»ö¶â³Û¤òÃæÈ´¤­¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿µÁ¡×¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤·¤Æ¡¢X¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËüÇî¥È¥¤¥ì¤ÎÆâ´Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆß·Î´·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Î°ìµé·úÃÛ»Î¡¦ÊÆß·Î´¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤À¡£ÊÆß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈãÈ½¤äÈãÉ¾¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·òÁ´¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢°ì