¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥È¥ë¥³ÂåÉ½MF¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬SNS¾å¤Ç¾ì³°Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)2024-25¡¦¥ê¡¼¥°A/B¾º¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç·ãÆÍ¡£¥È¥ë¥³¥Û¡¼¥à¤Î1st¥ì¥°¤ò¥È¥ë¥³¤¬3-1¤ÇÀè¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿23Æü¤Î2nd¥ì¥°¤â¥È¥ë¥³¤¬3-0¤Ç²÷¾¡¡£2Àï¹ç·×6-1¤Î´°¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°A¾º³Ê¤ò·è