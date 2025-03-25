¸µÇµÌÚºä46¤Îã·Æ£ÈôÄ»¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬23Æü¡¢¡Öã·Æ£ÈôÄ»STAFF¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®´é¤¹¤®¤ëã·Æ£ÈôÄ»¡¢´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿·ë²ÌÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öã·Æ£ÈôÄ» 2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡È´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ëã·Æ£¤Î»Ñ¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ª¤ª¤­¤á´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈôÄ»¤µ¤ó¤Ï´é¤¬¤Ï¤Þ¤é¤º¤ËÄÌ²á