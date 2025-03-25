4ÈÖ¤ÎÀÐÀî¹·¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤­¤¤(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤¤¤è¤¤¤èº£½µËö¤Ë¥×¥íÌîµå¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÃæÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò6¾¡8ÇÔ4Ê¬¤±¤Î8°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢3·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÃæÆü¤Î³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¡Ö¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡×¤·¤¿¤¤¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤ÎÃÆÆ»¡ªºÙÀî¤¬¼«¿È½é¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¢£ÃæÆü¤Î³«Ëë¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÁÛ¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÆó¡Ë