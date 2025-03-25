¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡ÛÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¤ÎÍ­Â¼²Í½ã¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¸ø³«Æü¤¬9·î12Æü¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ­Â¼²Í½ã¡õºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¥­¥¹À£Á°µ÷Î¥¤Ç¿§µ¤Á´³«¢¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×ÆÃÊó¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶ØÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß°Å°Ç¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð»Ë¡ÊÊ¡»³¡Ë¤¬¡ÖIt¡Çs Show Time¡ª¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥È¥é¥ó