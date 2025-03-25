ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¹õ¸­¤µ¤ó¡¢²¬ËÜ·½¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¹ã¾å¾°»Ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì5·î¸ø±é¡¦Âçºå¾¾ÃÝºÂ6·î¸ø±é¡ÖÈ¿Íð¤Î¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²¬ËÜ·½¿Í¡ÛÉñÂæ¡ÖÈ¿Íð¤Î¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Çµ×¡¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï ¡È¥¿¥¤¥×¥í¡È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡ÖÍÙ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ¿Íð¤Î¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¦¾®Àâ²È¤ÎÌîÂô¾°¤µ¤ó¤¬2001Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Ì¾ÌçÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹­