¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£