Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÇÆ°²èÇÛ¿®Ãæ¤Î½÷À­¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬¡Ö´ÕÄêÎ±ÃÖ¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹âÌî·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ïº£·î11Æü¡¢¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÇÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£°¦Î¤¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬24Æü¡¢¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï¤ª¤è¤½2¥«