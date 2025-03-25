NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö12:13¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:13¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42562.65¡Ê+577.30+1.38%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯18160.91¡Ê+376.86+2.13%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37815¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+465+1.23%¡Ë ²¤½£³ô¼°24ÆüGMT16:13 ±ÑFT100 8647.74¡Ê+0.95+0.01%¡Ë ÆÈDAX 22862.12¡Ê-29.56-0.13%¡Ë Ê©CAC40 8021.87¡Ê-21.08-0.26%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.026¡Ê+0.078¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.323¡Ê+0.077¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.6