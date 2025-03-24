¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/03/24¡Û¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î²¦ÈÞ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÖThe Bijoux Collection¡Á²¦ÈÞ¤ÎÌ¥ÏÇ¤ÎÊõÀÐÈ¢¡Á¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¤«¤é6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡²¬¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×Å¸¼¨ºîÉÊ¸ø³«¢¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Î´ÅÌ£¤¬Â·¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Îò»Ë¾å¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²¦ÈÞ¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿5·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¡Ö¥¨¥á