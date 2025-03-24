¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î½÷»Ò68¥­¥íµé¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ62¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¹±Â¼¡ÊµìÀ«¡¦Àî°æ¡ËÍ§¹á»Ò¡Ê27¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬23Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£É×¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹±Â¼½ÓÈÏ¤âSNS¤Ç´î¤Ó¤Î¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹±Â¼¤Ï¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë62¥­¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯1·î1Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ð¤ÎÀî°æÍü¼Ó»Ò¤âÅìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò57¥­¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØÏ¢ÇÆ