¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤¬ºÆ±é¤Ø¡£2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¤«¤é9·î5Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µ­Ç°¹ÖÆ²¤Ë¤ÆÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦ÉÙ»³¡¦¿ÀÆàÀî¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç±é¤Ï²¬µÜÍèÌ´¡¢ÅìÅçµþ¤ÎW¥­¥ã¥¹¥È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¼ã¤­²»³Ú²È¤ÎÍñ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì2022Ç¯¤ËÆüÀ¸·à¾ì¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ï¡¢¿·ÀîÄ¾»Ê¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÉñÂæ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ä´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤Ç¤â¾å±é