昨年結成20周年を迎えた9mm Parabellum Bulletが、結成日である3月17日にKT Zepp Yokohamaでライブを開催した。2024年11月から全国をまわってきた『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』ツアーファイナルであると同時に、21周年の始まり。結成の地・横浜でのメモリアルなライブは、その感慨深さを轟音で吹き飛ばし、熱く燃え続ける9mm Parabellum Bulletというバンドの生き様を体感する夜となった。 (関連:【写真あり】9mm Par