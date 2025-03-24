ÂçºåÉÜ¤¬Å¸³«¤¹¤ë·ò¹¯·¼È¯³èÆ°¡Ö·ò³è10¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÈÃÎ»ö¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬1²¯2000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÅê¹Æ¤¬SNS¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï3·î24Æü¡¢¡Ö¶â³Û¤Ï¥Ç¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô¶É¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤é¤Ë¼Õºá¤ÈÄûÀµ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ¤Ï¡¢ÉÜÌ±¤ÎÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤ä·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿­¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡Ö·ò³è10¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â³«Àß¤·