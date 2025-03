BOYNEXTDOORが6月、自身初コンサートツアーの日本アンコール公演<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN>を開催することが決定した。◆BOYNEXTDOOR 画像<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN>は、6月28日、29日、30日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて開催される。公演に関する詳細は後日発表されるとのことだ。<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'>は、2024年12月の仁