Travis Japanが、4月28日にリリースする映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」のジャケット写真を公開した。◆Travis Japan 画像ジャケット写真は背景をラーメンにTravis Japanのメンバーが謎のポーズを披露している。なぜラーメンなのか? このポーズは何なのか?徐々に明らかにされるという。ぜひ楽しみにしていてほしい。リリース情報「Would You Like One?」2025年4月28日(月)より各DSPにて配信