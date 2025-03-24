Âç³ØÀ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ØMR OF MR CAMPUS CONTEST 2025¡Ù¡¢¡ØMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡Ù¤ÎÉ½¾´¼°¤¬24Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³²ì¶×»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤¹¤Ç¤Ë¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÂÀÅÄÐÒ¸ã¤µ¤ó¡õ¶¶ËÜºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡ØMR OF MR CAMPUS CONTEST 2025¡Ù¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô4Ç¯¤ÎÂÀÅÄÐÒ¸ã¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö