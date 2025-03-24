NHKBS¡Öµå¼­±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤È¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¡×¡£À¾Éð¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤Ç°úÂà¸å¤Ë´ÆÆÄ¡¢GM¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÅÏÊÕµ×¿®»á¡Ê59¡Ë¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2·³´ÆÆÄ¤â·Ð¸³¤·¤¿ÅÄ¸ýÁÔ»á¡Ê55¡Ë¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÃæ