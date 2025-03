【モデルプレス=2025/03/24】歌手の西野カナが3月23日、自身のInstagramを更新。スタッフからの誕生日サプライズの様子を公開した。【写真】西野カナ、スタッフからのサプライズバースデーの様子公開◆西野カナ、スタッフからのサプライズを公開3月18日に誕生日を迎えた西野は4月から始まるライブツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」のリハーサルの最中にバンドメンバー、ダンサー、スタッフからサプライズで祝福さ