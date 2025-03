大学生コンテストの頂点を決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025』の表彰式が24日に都内で開催された。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、モデルの山賀琴子がMCを務めた。【写真】輝いている!今年のグランプリとともに笑顔をみせる山賀琴子『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025』は、成蹊大学理工学部3年の橋本菜々子さん(21)が選ばれた。壇上で橋本さんは「応援してく