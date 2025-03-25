¥¢¥ê¡¦¥¢¥¹¥¿ー´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ºî¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡Ù¤¬2024Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤ÈTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð¤Î2´Û¤Ë¤ÆºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ A24¡ß¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡ßTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î4¤«·îÏ¢Â³ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾å±ÇÂè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î´ë²è¤Ç¤ÏËè·î24Æü¤ËA24ºîÉÊ¤òTOHO¥·¥Í¥Þ¥º·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ©2019 A24 FILMS LLC. All Rig