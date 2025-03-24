¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬2019¡×¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öideal peco(¥¢¥¤¥Ç¥£¡¼¥ë¥Ú¥³)¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²ÆÌÜ°½¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ømy color¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¤Ï¡Ø½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢3·î25Æü(²Ð)¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¡ª 2015Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²ÆÌÜ¤µ¤ó¡£º£