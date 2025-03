GLIM SPANKYがベストアルバム『All the Greatest Dudes』リリースを記念して全国ワンマンツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025>を開催中だ。同ツアーは2月28日の北海道・札幌PENNY LANE24を皮切りに、3月23日の地元長野・飯田文化会館まで、北海道、宮城、大阪、愛知、福岡、広島、東京、長野といった全国8都市をまわるもの。アンコールツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”>開催発表も告げられた3月2