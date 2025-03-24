¢¡¥Ö¥ì¥¶¡¼À©Éþ»Ñ¤Ç¾Ð´é¢¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÈÖÁÈ°áÁõ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±¿ÍÑ¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¹ðÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¤ÏÊÌÉ½¾ð¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Ç¥Ö