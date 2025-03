【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■日本初となるファンミーティング追加公演は3月28日・29日に神戸・ワールド記念ホールで開催! ATEEZは、3月22日・23日の2日間を通じてソウルオリンピック公園KSPO DOME(旧体操競技場)で2025 ATEEZワールドツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ FINALE IN SEOUL』公演を終えた。 ATEEZは2024年、ワールドツアーに突入してから