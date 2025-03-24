¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê24Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ï¡¢ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤ÈÅìÉÍµðÅê¼ê¤Î2¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë5Åê¼ê¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¬·èÄê¡£³«Ëë2¥«¡¼¥ÉÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï2Ï¢Àï¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö6¿ÍÌÜÁè¤¤¡×¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢4·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤ë¡£ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼