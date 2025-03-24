NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤¿¤Þ¤ËÍ§¿Í¤ÈÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬...before¡õafter¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç1ËçÌÜ¤Ï¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ï¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¯¤¿¤¯¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÃæÀî¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¤·¥­¥ì¥¤¡×¡ÖNHK¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë°ã¤¦