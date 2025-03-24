3·î18¡¢19Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs.¥«¥Ö¥¹2Ï¢Àï¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë8Ëü4732¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂè1¹æËÜÎÝÂÇ¡¢»³ËÜÍ³¿­¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÇ®Åê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¬³Ê³°¤Î¡Ö½á¤¤¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡½¡½¡£¡Ö3·î16Æü¤ËÂçÃ«Áª¼ê¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÎ¾Åê¼ê¤òÈ¯µ¯¿Í¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼êÁ´°÷¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¿©»ö²ñ¤¬¡¢¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¤ÎÂç±ã²ñ¾ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢»ÙÊ§¤¤¤â°ì¼ê¤Ë°ú¤­¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×