ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¡Ê75¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¡¦Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤ì¤ÏÃË¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤µ¤é¤ÐÎÞ¤È¸À¤ª¤¦¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡¢Èþ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§39Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é²¿¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¡È·ò¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¡È¤è¤·¤Á¤ã¤ó¡É¤È¡×¤È¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¹õÌø¤¬