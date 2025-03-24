¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/24¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬24Æü¡¢Zepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¸õÊä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¡É¸õÊä¤¬½¸·ë¢¡¡ÖMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡×¡ÖMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡×¤Ï2024Ç¯ÅÙ